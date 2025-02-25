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Это другое | Три года СВО | Жизнь на оккупированных территориях | Трамп и Путин против Зеленского
25.02.2025
Издание Таймс ранее отмечало, что примерно треть солдат ВСУ страдает психическими расстройствами. В Вооружённые силы Украины изначально мобилизовывали людей с заболеваниями, страдающих алкоголизмом и наркоманией, поскольку контроля над их состоянием на Украине нет. Эти данные предоставлены британской неправительственной организацией за 2024 год. Неоднократно были зафиксированы военные преступления ВСУ против гражданского населения. Мародёрство, убийства мирных граждан, насилие - это то, что сейчас фиксируют со стороны военных формирований Украины в оккупированной Курской области. Зеленский в дальнейшем намекал, что в переговорах Курщина должна занять особое место. - Три года специальной военной операции - куда пришла Украина и что её ждёт? Близки ли переговоры?
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