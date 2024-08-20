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Это другое | Борьба с незаконной миграцией - белорусский и российский опыт

20.08.2024

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Это другое | Борьба с незаконной миграцией - белорусский и российский опыт

Число мигрантов в Германии выросло в два раза с 2015 года с 9 млн человек до 16 млн.

31 августа 2015 года Ангела Меркель позвала неустроенных жителей Ближнего Востока в свою страну. Тогда канцлер произнесла фразу: "Мы уже справились со многим, справимся и с этим, мы преодолеем все препятствия на пути".

Оказалось, что не все - мигрантский кризис в Евросоюзе стал неуправляемым. Породил рост преступности и дискредитации местного населения вновь прибывшим.

Способ укротить мигрантов нашли в России. Сейчас там всем желающим получить и только получившим гражданство России выдают повестки на фронт (чтобы делом, а не только словом, проверить качество нового россиянина).

О подводных камнях и перспективах перемещения мигрантов в мире смотрите в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое".

Это другое