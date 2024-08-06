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Это другое | Крупнейший обмен заключенными: почему Польша обиделась на США и где сейчас Почобут

06.08.2024

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Это другое | Крупнейший обмен заключенными: почему Польша обиделась на США и где сейчас Почобут

Крупнейший обмен заключенными произошел между Россией и Западам 1 августа. 26 человек из тюрем семи стран - России, Беларуси, Словении, США, Германии, Польши и Норвегии - обменяли в Анкаре.

Немец Рико Кригер, приговоренный в Беларуси к расстрелу за терроризм, но в результате помилованный Александром Лукашенко, тоже в рамках процедуры обмена уехал домой, хотя перспектива была иная.

И вот исторический обмен состоялся, каждая из стран получила то, что планировала, но не Польша. Потому что Польше все дружно указали на ее место в пищевой цепочке.

Почему Польша осталась обижена на США и где сейчас тот самый Почобут?

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