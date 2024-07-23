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Это другое Массовые поджоги автомобилей ТЦК и ВСУ: принудительная мобилизация в Украине продолжается

23.07.2024

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Это другое Массовые поджоги автомобилей ТЦК и ВСУ: принудительная мобилизация в Украине продолжается

Пока власти Украины отказываются вести хоть-какие-то маломальские переговоры о мире, украинцев призывного возраста продолжают принудительно мобилизовать на фронт.

Напомним, что с 18 мая призывной возраст снизили до 25 лет, хотя, по факту, забирают всех, кто попадется - и 17-летних, и кривых, и косых.

Массовые поджоги автомобилей ТЦК и ВСУ указывают на противоборство жителей страны властям Украины и нежелание воевать.

При этом Банковая отказывается слышать своих людей.

Так Украина разделилась на тех, кто отправляет умирать, и тех, кто пытается спастись от сильной "любви" к украинскому народу.

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