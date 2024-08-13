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Это другое | Ситуация в Курской области и провокация Украины в отношении Беларуси

13.08.2024

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Это другое | Ситуация в Курской области и провокация Украины в отношении Беларуси

Никто не думал, что власти Украины зайдут так далеко - и отправят свои войска на старые территории России.

Ведь украинские чиновники начали говорить про переговоры о мире. Но вновь обман.

И вместе с нападением на российскую область они устроили провокацию и в нашем воздушном пространстве, запустив ударные беспилотники.

Решением Главнокомандующего южная граница Беларуси укреплена вооружением и спецподразделениями.

Это другое