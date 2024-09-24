Это другое | Угроза с неба: дроны изменили тактику и стратегию военных действий 24.09.2024

Дроны изменили тактику и стратегию военных действий. В то время, как в начале специальной военной операции они были редкостью. Менее чем за три месяца всё резко изменилось и продолжает меняться до сих пор. Не только количественно, но и качественно - птицы в небе стали технологичнее, операторы, которые ими управляют, - профессиональнее, а вот Кулибиных и сборку на коленях никто не отменял. Это прежде всего оперативность. О ситуации на фронте, дронах в небе, технической оснащённости и влиянии на боевой дух информационного противостояния смотрите в программе "Это другое"