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Это другое | Украине разрешили наносить удары дальнобойными ракетами по России. Чем это чревато?

19.11.2024

Украине разрешили наносить удары дальнобойными ракетами по России, и эта информация просто поставила на уши СМИ как на Западе, так и в нашем регионе. Начали задумываться: - Насколько реальна возможность запуска западных ракет вглубь России? Не вброс ли? - Может изучают общественную реакцию? Путин подписал обновленную редакцию ядерной доктрины России, согласно которой, Российская Федерация имеет право ответить ядерным ударом на обычное оружие, которое создает критическую угрозу ее суверенитету. Про Беларусь там тоже не забыли.

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Это другое | Украине разрешили наносить удары дальнобойными ракетами по России. Чем это чревато?