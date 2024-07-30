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Это другое | Варшава - крупнейший центр вербовки наемников

30.07.2024

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Это другое | Варшава - крупнейший центр вербовки наемников

Время идет, а Польша как была главной гиеной Европы - так ею и осталась. Сейчас на пару с Брюсселем поедают украинцев, посматривает на границу с Беларусью, продолжая ее якобы укреплять для обороны.

Обещают, что активность подобного рода продлится в Польше до конца сентября. Что придумают дальше наши соседи - одному лишь Богу известно.

С нашей стороны такая активность выглядит подозрительной, а вот полякам объясняют - все это для обороны.

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