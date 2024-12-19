На контроле Президента | Своевременная выплата зарплат | Работа по договору подряда | ЗП в Беларуси 19.12.2024

В Беларуси прорабатывается вопрос изменения законодательства в сфере расчётов с работниками, которые трудятся по договорам подряда. Дело в том, что взаимоотношения наёмного сотрудника и нанимателя сегодня не попадают не под один нормативный документ. Потому у инспекторов Минтруда и соцзащиты часто связаны руки. И они не могут действовать так же эффективно, как при обращениях официально устроенных работников. Для решения этой проблемы Комитетом госконтроля было предложено распространить нормы Указа Президента №3 и на этот кейс. Это позволит в принудительном порядке взыскивать задолженности по зарплатам в пользу сотрудников работающих по договорам подряда.