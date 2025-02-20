На контроле Президента | Куда движется Беллегпром и всё ли так хорошо на белорусских фабриках? 28.11.2024

В Беларуси появится базовый тариф на мобильную связь. Каких еще новшеств ожидать? Он будет обязательным для всех операторов. Воспользоваться им белорусы смогут с 1 апреля. Стоимость будет контролироваться государством. Какие еще новшества в оказании услуг мобильной связи появятся в республике? С какими вопросами обращаются абоненты в контакт-центры? И как проверить сигнал, не выходя из дома?

На контроле Президента | В Беларуси появится базовый тариф на мобильную связь

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