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На контроле Президента | Вторичная переработка | Мусороперерабатывающий завод в Минском районе
13.02.2025
Мусороперерабатывающий завод совсем скоро появится в Минском районе. Он будет сортировать 600 тыс. тонн отходов в год и таким образом увеличит отбор вторичных ресурсов в 12 раз. Планируется, что пластик, бумага и стекло будут отбираться для вторичного производства, а из биоотходов будут производить компостированный грунт. Еще одна линия - это изготовление из мусора - РДФ-брикеты, которые отправятся на цементные заводы в качестве альтернативного вида топлива.
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На контроле Президента | Вторичная переработка | Мусороперерабатывающий завод в Минском районе
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