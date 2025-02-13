На контроле Президента | Куда движется Беллегпром и всё ли так хорошо на белорусских фабриках? 28.11.2024

Мусороперерабатывающий завод совсем скоро появится в Минском районе. Он будет сортировать 600 тыс. тонн отходов в год и таким образом увеличит отбор вторичных ресурсов в 12 раз. Планируется, что пластик, бумага и стекло будут отбираться для вторичного производства, а из биоотходов будут производить компостированный грунт. Еще одна линия - это изготовление из мусора - РДФ-брикеты, которые отправятся на цементные заводы в качестве альтернативного вида топлива.

На контроле Президента | Вторичная переработка | Мусороперерабатывающий завод в Минском районе

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