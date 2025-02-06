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На контроле Президента | Заготовка кормов: от чего зависит качество мясо-молочной продукции?
06.02.2025
Каждый этап под контролем. КГК мониторит сохранность и качество кормов для животноводства. Ведь от этого напрямую зависят результаты работы целой сферы. И здесь крайне важно строгое соблюдение технологий и железная дисциплина, это всегда подчеркивает Глава государства. Как хозяйства подходят к этим вопросам и что показывают контрольные мероприятия, раскроем в проекте "На контроле Президента" при поддержке Комитета государственного контроля.
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