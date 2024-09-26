Последствия урагана в Беларуси | Куда пойдет поврежденная древесина | Почему стихия стала испытанием 26.09.2024

Последствия июльской стихии продолжают устранять в Беларуси. В наиболее пострадавшей Гомельской области на разработке лесосек трудится более 2 тысяч человек. Задействованы специалисты 64 лесхозов со всех регионов страны. Завершить очистку лесных насаждений необходимо до 1 ноября. Это поручение Главы государства. • Почему ураган стал испытанием для лесного хозяйства страны? • Какая судьба у поврежденной древесины? • Кто отвечает за её сохранность?