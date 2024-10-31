Репетиционное тестирование | Как проходит ЦЭ? | Высшее образование в Беларуси 31.10.2024

Справедливость и равенство в образовании. В Беларуси до 12 декабря проходит первый этап репетиционного тестирования. - Как проверяются бланки ответов? - Кто отвечает за принципы справедливости и равенства при поступлении в вузы?