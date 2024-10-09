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План Б | Двойные стандарты Запада! Почему Латвия поощряет тех, кто воюет за Украину?
09.10.2024
Латвия лишает гражданства Ильяса Махамаева, заводит на него уголовное дело и объявляет в международный розыск. Ильяс, который имеет белорусские корни и служил в латвийских спецподразделениях, стал объектом преследования после своих высказываний о ситуации в стране. Он утверждает, что Латвия утратила свою свободу и, по его мнению, идет по пути самоуничтожения. Латвийская служба госбезопасности уже возбудила дела против 13 человек за участие в конфликте за пределами страны, исключая тех, кто выступает на стороне Украины. Так кого так боится прибалтийская страна? Смотрите в рубрике "План Б".
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