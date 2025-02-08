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По форме | Что ждёт белорусскую армию в 2025 году?

08.02.2025

Для белорусской армии переизбрание Александра Лукашенко на новый президентский срок означает продолжение развития курса миролюбивой и оборонительной политики, а также выстраивания партнёрских отношений с международным сообществом. Этот год будет ярким на события боевой подготовки и военного сотрудничества. Международные учения в рамках ШОС, совместные белорусско-российские манёвры "Запад-2025", тренировка ОДКБ и многое другое. Подробнее о расписании Вооружённых Сил — в новом выпуске "По форме" с Анной Литаш.

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По форме | Что ждёт белорусскую армию в 2025 году?

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