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Дети-рабы: об этом долго молчали в Швейцарии. История социального презрения

19.08.2024

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Дети-рабы: об этом долго молчали в Швейцарии. История социального презрения

Швейцарская история социального презрения.

  • Как детей превращали в малолетних рабов?
  • Массовое изъятие из семей и беспощадная эксплуатация, продажа на аукционах и постоянное унижение.
  • Почему отвернулось государство и как дети стали товаром?

О позорной странице в швейцарской истории — в "Понятной политике".