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В Беларуси продолжается борьба с проблемами в области сбора и переработки отходов. Работники мусоровозов сталкиваются с трудностями из-за неправильной сортировки, узких дворов и нехватки контейнеров. - Какие основные проблемы мешают эффективному управлению отходами? - Какие меры принимаются для улучшения инфраструктуры сбора отходов? - Как модульные площадки могут решить проблему накопления мусора? - Как новые мусороперерабатывающие заводы изменят ситуацию с отходами?

Специальный репортаж | Будущее переработки отходов в Беларуси: какие шаги предпринимаются?

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