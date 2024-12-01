Специальный репортаж | Молодые таланты Беларуси и их непростой путь! Они родились при Президенте 01.12.2024

Они всегда выбирают трудный путь, потому что там, как правило, не встречают конкурентов, и для них трудные дни - лучшие, потому что в такие дни рождаются чемпионы. Беларусь можно назвать молодой страной, и это не только по причине обретения ею суверенитета в 1991 году, но и потому как численность населения в стране на 25% состоит из молодежи.