Тренды| Год решающих перемен | Обострение отношений между США и Китаем | Свежие заявления Зеленского 08.01.2025

Год решающих перемен. Обострение отношений между США и Китаем. Свежие невероятные заявления Зеленского. Наступивший год может стать решающим на фронте, и, возможно, принесёт мир. Появление на карте мира новых горячих точек, реализация сценария большой войны на Ближнем Востоке, отношения США и Китая после вступления в должность Трампа. Также рассмотрели вопросы остановки Украиной транзита российского газа в Европу и свежие невероятные заявления Зеленского, которые ставят вопросы о его психическом здоровье. Смотрите также в новом выпуске программы: - Почему Илон Маск боится искусственного интеллекта? - Новые рассекреченные документы ЦРУ: как спецслужбы США проводили чудовищные эксперименты над своими гражданами