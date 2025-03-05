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Тренды | Трамп навесил на Зеленского ярлык "недоговороспособного" | Чума обкома ЕС | Язвы USAID

05.03.2025

Соединенные Штаты прекратили поставки оружия в Украину. Что дальше? Также в новом выпуске проекта "Тренды": - Кем заменят Зеленского? - Какие западные компании могут вернуться в Россию? - Работодатели в панике: если вы инвестируете в зумеров, вы теряете деньги - Новый тренд в США: выходить на важные политические мероприятия с детьми

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Тренды | Трамп навесил на Зеленского ярлык "недоговороспособного" | Чума обкома ЕС | Язвы USAID

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