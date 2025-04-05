Война и мир | Союзная безопасность: военное сотрудничество Беларуси и России

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1fe8af6-232f-4b4f-9039-ece2eb6735cf/conversions/f74b81a3-0c0a-4291-bc32-6552c87b5949-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1fe8af6-232f-4b4f-9039-ece2eb6735cf/conversions/f74b81a3-0c0a-4291-bc32-6552c87b5949-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1fe8af6-232f-4b4f-9039-ece2eb6735cf/conversions/f74b81a3-0c0a-4291-bc32-6552c87b5949-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1fe8af6-232f-4b4f-9039-ece2eb6735cf/conversions/f74b81a3-0c0a-4291-bc32-6552c87b5949-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by Беларусь и Россия, несмотря на усиливающееся внешнее давление, продолжают укреплять свои позиции на международной арене через совместные военные усилия. В последние пять лет мы пережили множество испытаний: от пандемии до жестоких санкций и провокаций на границах. Эти события лишь усилили наше стремление к самостоятельности и суверенитету. Сегодня, когда мир балансирует на грани глобального кризиса, военная безопасность становится ключевым элементом для обеспечения стабильности. В рамках Союзного государства Беларусь и Россия создали единую систему противовоздушной обороны и подписали Договор о гарантиях безопасности. Эти меры позволяют нам эффективно сдерживать агрессию и отражать потенциальные угрозы.