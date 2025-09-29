3.64 BYN
Аляксандр Наскавец расказаў аб аўтамабілях будучыні
Аўтар:Антон Малюта
Мінск гэтымі днямі з'яўляецца важным прамысловым і выставачным цэнтрам ЕАЭС і СНД. Першая выстава "ІНАПРАМ. Беларусь" працягвае сваю працу.
30 верасня таксама чакаецца шэраг дэлегацый з расійскіх рэгіёнаў, якія возьмуць удзел у розных секцыях. Спектр вельмі шырокі: ад металургіі да штучнага інтэлекту.
Дзелавыя колы сёння будуць працаваць па секцыях, адна з галоўных секцый - гэта аўтамабілебудаванне будучыні. Пра гэта пагаварылі ў студыі "Першага інфармацыйнага" з генеральным канструктарам ААТ "БЕЛАЗ" Аляксандрам Наскаўцом.