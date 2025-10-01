У "Вялікім камені" адкрыўся новы вытворчы цэх па станкабудаванні

Чырвоная стужка перарэзана. А значыць, пачатак пакладзены. Сёння "Вялікі камень" прыняў у сваю вялікую сям'ю новую пляцоўку - вытворчы цэх. Аб'ект важны не толькі ў рамках "Вялікага каменя", але і краіны. Бо менавіта адсюль у хуткім часе, а калі быць дакладней - у лістападзе, выйдуць першыя станкі.