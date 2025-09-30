3.65 BYN
Масква, Уфа, Іркуцк - беларускія рэгіёны знайшлі новых партнёраў на "ІНАПРАМ. Беларусь"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Важныя дамоўленасці заключаныя на палях "ІНАПРАМ. Беларусь". Інвестыцыі, авіябудаванне, найноўшыя тэхналогіі, турызм і кадры - кірункі тэматычных секцый з шырокім пулам спікераў, у тым ліку з рэгіёнаў.
Брэсцкая вобласць абмеркавала перспектывы супрацоўніцтва з Іркуцкам, заключана пагадненне аб узаемадзеянні Віцебскай і Смаленскай абласцей, а таксама сумесны IT-кластар Мінска і Уфы.