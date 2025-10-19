Глядзець анлайнПраграма ТБ
Дэлегацыя з Сочы ацаніла патэнцыял прадпрыемстваў у Мінску

Дэлегацыя з Сочы, наведваючы Мінск, ацаніла патэнцыял некалькіх сталічных прадпрыемстваў. У планах падпісанне дарожнай карты Мінска і Сочы, пагадненняў аб супрацоўніцтве ў рамках прамысловых, сацыяльных і культурных праектаў.

Госцi таксама агледзелі інфраструктуру Мінскага тэхнапарка. Ідэю возьмуць за аснову для стварэння падобнай пляцоўкі ў Сочы.

Ацанілі таксама якасць прадукцыі мотавелазавода. Адзначылі важнасць лакалізацыі айчыннага прадукту.

Таксама дэлегацыя 20 кастрычніка наведала зборачныя цэхі Мінскага аўтамабільнага завода. Да нашых машын вялікая цікавасць, асабліва да грамадскага транспарту. У планах на сёння падпісанне пашыраных пагадненняў аб супрацоўніцтве.

