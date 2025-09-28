3.64 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
Беларусь і Татарстан вызначылі новыя пункты росту для партнёрства ў машынабудаванні і нафтахіміі
Беларусь і Татарстан вызначылі новыя пункты росту для ўзаемавыгаднага партнёрства. На пасяджэнні сумеснай рабочай групы, якое прайшло пад старшынствам намеснікаў прэм'ер-міністраў дзвюх краін, былі названы ключавымі кірункамі - машынабудаванне і нафтахімія.
Падчас сустрэч былі разгледжаны пытанні далейшых узаемных паставак розных груп тавараў і стварэння сумесных прадпрыемстваў. Асобная ўвага была нададзена развіццю супрацоўніцтва ўстаноў навукі і адукацыі, накіраванай на тэхналагічную мадэрнізацыю прамысловасці.
Віктар Каранкевіч, намеснік прэм'ер-міністра Беларусі:
"Мы абмеркавалі найважнейшыя пытанні ў прамысловай сферы - пытанні ўзаемнай пастаўкі тэхнікі, камплектуючых для КАМАЗаў і іншых гаспадарчых суб'ектаў Расійскай Федэрацыі. Таксама абмеркавалі магчымыя пастаўкі камплектуючых, тэхніку ў Рэспубліку Беларусь, асаблівую ўвагу надалі пастаўцы пасажырскай і дарожна-будаўнічай камунальнай тэхніцы".
Патэнцыял у Беларусі і Татарстана вялікі, таму з кожным годам узаемадзеянне пашыраецца, а на дарожнай карце з'яўляюцца новыя перспектыўныя кірункі.