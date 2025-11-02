3.70 BYN
МАЗ паказаў першую ў Беларусі мадэль электрычнага смеццявоза
Першы ў Беларусі электрычны смеццявоз паказаў Мінскі аўтамабільны завод. Запас ходу - 200 км, галоўнае - працуе машына амаль бясшумна. Яна ўжо праходзіць тэсціраванне і рыхтуецца да выхаду на гарадскія маршруты.
"Электрычны смеццявоз сам па сабе вельмі зручны для горада, таму што ў яго нулявы ўзровень выкідаў, а таксама фармат выкарыстання гэтай тэхнікі пераважны - у яго запас ходу 200 км, начная зарадка, гэта значыць дастаткова для таго, каб зарадзіць яго ўначы і раніцай, днём адпрацаваць па ўсім маршруце", - расказаў галоўны тэхнолаг ААТ "МАЗ" - кіруючая кампанія холдынгу "БЕЛАЎТАМАЗ", начальнік упраўлення галоўнага тэхнолага Сяргей Слаўнікаў.
Беларускі аўтапрам стаўку робіць на экалогію і інавацыі. Сёлета прадпрыемства зацвердзіла план вытворчасці чатырох мадэляў, з іх тры - чыстыя электрамабілі, адна - гібрыд.
А ўжо ў лістападзе на дарогах Беларусі можна будзе ўбачыць першы электрамабіль новага пакалення. Ён створаны з улікам усіх гарадскіх умоў і экалагічных стандартаў.