МАЗ паказаў першую ў Беларусі мадэль электрычнага смеццявоза

"Электрычны смеццявоз сам па сабе вельмі зручны для горада, таму што ў яго нулявы ўзровень выкідаў, а таксама фармат выкарыстання гэтай тэхнікі пераважны - у яго запас ходу 200 км, начная зарадка, гэта значыць дастаткова для таго, каб зарадзіць яго ўначы і раніцай, днём адпрацаваць па ўсім маршруце", - расказаў галоўны тэхнолаг ААТ "МАЗ" - кіруючая кампанія холдынгу "БЕЛАЎТАМАЗ", начальнік упраўлення галоўнага тэхнолага Сяргей Слаўнікаў.