3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Беларускі аўтапрам прадэманструе 4 новыя мадэлі аўто ў 2025 годзе, 3 з якіх электрычныя
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Стварэнне канкурэнтаздольнай і запатрабаванай тэхнікі. Мінскі аўтамабільны завод у рамках стратэгіі развіцця да 2035 года рэалізуе маштабную праграму тэхналагічнай трансфармацыі.
Прадпрыемства актыўна мадэрнізуецца, укараняючы самыя перадавыя рабатызаваныя тэхналогіі. Важным этапам стала завяршэнне рэканструкцыі аўтобуснага завода ў 2025 годзе, што дазволіла значна павялічыць вытворчыя магутнасці да 3000 аўтобусаў за год (падрабязнасці ў відэа).