На базе МТЗ створаць Цэнтр развіцця прамысловага турызму

У Беларусі актыўна развіваецца прамысловы турызм. Мінскі трактарны завод у ліку самых папулярных прадпрыемстваў у турыстаў. Любімая частка экскурсіі - выстава тэхнікі, а яшчэ на базе МТЗ плануюць стварыць сучасны Цэнтр развіцця прамысловага турызму.