3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
На базе МТЗ створаць Цэнтр развіцця прамысловага турызму
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі актыўна развіваецца прамысловы турызм. Мінскі трактарны завод у ліку самых папулярных прадпрыемстваў у турыстаў. Любімая частка экскурсіі - выстава тэхнікі, а яшчэ на базе МТЗ плануюць стварыць сучасны Цэнтр развіцця прамысловага турызму.
Ён дапаможа беларускім прадпрыемствам рыхтаваць спецыялістаў па экскурсійным суправаджэнні і распрацоўваць адукацыйныя праграмы.
На сённяшні дзень у Мінску 24 прадпрыемствы прапаноўваюць пазнаёміцца з вытворчасцю прадукцыі беларускіх брэндаў. Арганізатары шукаюць і новыя фарматы прамысловага турызму, у тым ліку інтэрактыўныя.