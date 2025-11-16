Глядзець анлайнПраграма ТБ
На базе МТЗ створаць Цэнтр развіцця прамысловага турызму

У Беларусі актыўна развіваецца прамысловы турызм. Мінскі трактарны завод у ліку самых папулярных прадпрыемстваў у турыстаў. Любімая частка экскурсіі - выстава тэхнікі, а яшчэ на базе МТЗ плануюць стварыць сучасны Цэнтр развіцця прамысловага турызму.

Ён дапаможа беларускім прадпрыемствам рыхтаваць спецыялістаў па экскурсійным суправаджэнні і распрацоўваць адукацыйныя праграмы.

На сённяшні дзень у Мінску 24 прадпрыемствы прапаноўваюць пазнаёміцца з вытворчасцю прадукцыі беларускіх брэндаў. Арганізатары шукаюць і новыя фарматы прамысловага турызму, у тым ліку інтэрактыўныя.

