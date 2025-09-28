3.64 BYN
На "ІНАПРАМ. Беларусь" абмеркавалі развіццё прамысловай кааперацыі ў ЕАЭС
У межах "ІНАПРАМ. Беларусь" каля 30 мерапрыемстваў, яны пройдуць на працягу ўсіх трох дзён выставы.
Да гэтай гадзіны ўжо некаторыя абмеркаванні завершаны. 29 верасня стартавала дзелавая праграма пасяджэння Cовета па прамысловай палітыцы ў Еўразійскім эканамічным саюзе.
У ім узялі ўдзел усе дзяржавы - члены саюзнай "пяцёркі" і ўпершыню ў вочным фармаце ў ім удзельнічалі і краіны - назіральнікі ЕАЭС.
Абмеркавалі ініцыятывы Беларусі, агучаныя ў 2024 годзе, па частцы супрацоўніцтва ў галіне суднабудавання і авіябудавання, таксама падведзены папярэднія вынікі дзеяння механізму фінансавання прамкааперацыі. Ён быў запушчаны таксама ў 2024 годзе, 2 праекты ўжо ў стадыі рэалізацыі, яшчэ 13 - у стадыі ўзгаднення.
Першыя кантракты на выставе ўжо падпісаны. Віцэ-прэм'ер Беларусі Віктар Каранкевіч і віцэ-губернатар Санкт-Пецярбурга Кірыл Палякоў змацавалі подпісамі план па стварэнні ў Паўночнай сталіцы Расіі цэнтра беларускай тэхнікі. Фіналам дзелавой часткі 29 верасня стане галоўная пленарная сесія "Саюз новых тэхналогій: ствараючы прамысловасць будучыні".
Спікерамі выступяць кіраўнікі ўрадаў краін ЕАЭС і СНД, сесія стартуе арыенціровачна ў 18:30.