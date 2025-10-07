3.69 BYN
Даведаліся, як ідзе падрыхтоўка да фіналу конкурсу "Наша пакаленне"
Аўтар:Лідзія Заблоцкая
"Наша пакаленне" рыхтуецца заваяваць свет сваімі песнямі. Фінал міжнароднага конкурсу дзіцячай аўтарскай песні ўжо ў суботу, 11 кастрычніка, на сцэне маскоўскай Live Арэны.
Голас Беларусі - 13-гадовая мінчанка Амалія Сухан - 9 кастрычніка выйдзе на сцэну, што прайшла баявое хрышчэнне "Інтэрбачаннем". А пакуль у канкурсантаў насычаны на новыя навыкі і эмоцыі дзень (падрабязнасці ў відэа).