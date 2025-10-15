3.73 BYN
2.95 BYN
3.43 BYN
Галоўная сцэна "Славянскага базару ў Віцебску" сустрэне гледачоў абноўленай
Летні амфітэатр у Віцебску зайграе па-новаму. Пачалася мадэрнізацыя галоўнай пляцоўкі "Славянскага базару". Ужо ідзе дэмантаж.
Шасцітысячная зала Летняга амфітэатра прывыкла да аншлагаў. Тут праходзяць шоу сусветнага ўзроўню. Зараз галоўная лакацыя "Славянскага базару" знаходзіцца ў распараджэнні будаўнічых і рамонтных брыгад, каб міжнародны фестываль мастацтваў ззяў яшчэ ярчэй.
Пад купалам Летняга амфітэатра працуюць прамысловыя альпіністы. Пры дапамозе спецыяльнага абсталявання ідзе ачыстка полікарбанатнага даху. Крыху пазней глянцу нададуць апорным металаканструкцыям.
Новым будзе падсвятленне даху. Ілюмінацыя - важная частка канцэртных вобразаў галоўнай сцэны паўночнага рэгіёна. І тут стаўку робяць на самыя перспектыўныя тэхналогіі. Каб здзівіць гасцей міжнароднага форуму, працуе каманда спецыялістаў з усёй краіны.
Заменяць і сядзенні ў глядзельнай зале. Гледачам стане больш камфортна. Паралельна з абнаўленнем галоўнай лакацыі міжнароднага форуму працягваецца работа над творчым складальнікам "Славянскага базару". Летам 2026 года пазыўныя легендарнага фестывалю прагучаць 35-ты раз.