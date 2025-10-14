Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
МастацтваКіноМузыкаВыставы

"Фактар.BY. Дзеці" шукае таленты ў Віцебску

Перадкастынг праекта "Фактар.BY. Дзеці" шукае таленты ў Віцебску. Горад стаў другім абласным цэнтрам пасля Магілёва, куды адправілася каманда праекта.

15 кастрычніка Віцебск стаў цэнтрам прыцягнення юных талентаў. У вакалістаў ёсць усе шанцы ўпэўнена заявіць пра сябе на ўсю краіну. Многія выканаўцы не раз пакаралі прэстыжныя музычныя конкурсы. Але "Фактар.BY. Дзеці" - гэта зусім новы этап у творчасці.

Спяваюць удзельнікі без музычнага суправаджэння. Галоўны інструмент тут голас. Для ўдзелу ў шоу прадзюсарскай групе трэба выбраць самых моцных вакалістаў.

Падчас перадкастынгаў камандзе праекта трэба будзе пачуць каля паўтысячы выканаўцаў. Але "Фактар.BY. Дзеці" - гэта не проста вакальны конкурс, а яркае, захапляльнае шоу, дзе ёсць месца новым знаёмствам і шчыраму сяброўству.

Эстафету перадкастынгаў ад паўночнага рэгіёна прыме поўдзень краіны. 17 кастрычніка юныя вакалісты збяруцца ў Брэсце.

Разделы:

КультураГрамадстваШоу-бізнесМузыка