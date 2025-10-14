3.71 BYN
"Фактар.BY. Дзеці" шукае таленты ў Віцебску
Перадкастынг праекта "Фактар.BY. Дзеці" шукае таленты ў Віцебску. Горад стаў другім абласным цэнтрам пасля Магілёва, куды адправілася каманда праекта.
15 кастрычніка Віцебск стаў цэнтрам прыцягнення юных талентаў. У вакалістаў ёсць усе шанцы ўпэўнена заявіць пра сябе на ўсю краіну. Многія выканаўцы не раз пакаралі прэстыжныя музычныя конкурсы. Але "Фактар.BY. Дзеці" - гэта зусім новы этап у творчасці.
Спяваюць удзельнікі без музычнага суправаджэння. Галоўны інструмент тут голас. Для ўдзелу ў шоу прадзюсарскай групе трэба выбраць самых моцных вакалістаў.
Падчас перадкастынгаў камандзе праекта трэба будзе пачуць каля паўтысячы выканаўцаў. Але "Фактар.BY. Дзеці" - гэта не проста вакальны конкурс, а яркае, захапляльнае шоу, дзе ёсць месца новым знаёмствам і шчыраму сяброўству.
Эстафету перадкастынгаў ад паўночнага рэгіёна прыме поўдзень краіны. 17 кастрычніка юныя вакалісты збяруцца ў Брэсце.