"Фактар.BY. Дзеці": талент-шоу пачынае кастынг у Мінску

Талент-шоу "Фактар.BY. Дзеці" пачынае марафон праслухоўванняў у Мінску. Ёсць чатыры дні каб заявіць пра сябе. На кастынг чакаюць артыстаў ад 7 да 14 гадоў, кожнаму трэба праспяваць а капэла (гэта значыць без фанаграмы) любімую песню, быць таварыскім і адкрытым да эмоцый перад трыа суддзяў.



Дарэчы, сёння патэнцыяльных зорак талент-шоу ацэняць уладальніца Гран-пры "Славянскага базару ў Віцебску" Ганна Трубяцкая, спявачка Гюнеш і заслужаная артыстка Беларусі Жанет.