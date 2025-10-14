3.69 BYN
"Як мама сказала" - свята матулінай любові на сцэне Палаца Рэспублікі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Вялікай зале Палаца Рэспублікі апелі любоў да мам. Канцэртную шоу-праграму прадставіў Моладзевы тэатр эстрады. Пад зводамі свята сабраліся мамы і бабулі з усёй краіны.
Адметнасцю мерапрыемства сталі словы, якія кожны ведае з дзяцінства. На галоўнай сцэне краіны з асаблівай цеплынёй і долькай гумару прагучалі ўпадабаныя фразы нашых мам і бабуль. Не абышлося і без сучасных аранжыровак і любімых хітоў. Музычны настрой падарылі Жанет, Гюнеш, Аляксандра Гайдук, Ганна Благава. Шоу "Алюр", ансамбль "Верасы" і група "БайСіці". Шоу "Як мама сказала" прагучала ўпершыню. Праект падрыхтаваны спецыяльна да Дня маці (падрабязнасці ў відэа).