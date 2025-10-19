3.73 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Канцэрт One Vision у Мінску прайшоў у суправаджэнні аркестра Белтэлерадыёкампаніі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Упершыню беларускія падмосткі праспявалі несмяротныя хіты рок-групы Queen у выкананні трыб'ют-групы One Vision. Музычны перформанс сабраў 25 кампазіцый легендарнага брытанскага калектыву. Жывое гучанне канцэрту надаў Сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі. За дырыжорскім пультам - заслужаны артыст Беларусі Віктар Бабарыкін.
Брытанскай рок-групе Queen ужо больш як паўстагоддзя, але сучаснікі працягваюць ствараць аранжыроўкі на сусветныя хіты і надаваць ім новае гучанне.
Дарэчы, расійская трыб'ют-група One Vision са сваёй праграмай аб'ехала гарады Расіі, пабывала ў Швейцарыі і зараз даехала да Беларусі.