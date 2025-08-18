3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Веласпорт
30 мая ў Мінску пройдзе велакарнавал "Viva Ровар"
Роўна ў 11:00 калона з некалькіх тысяч веласіпедыстаў возьме старт ля Палаца спорту і накіруецца па праспекце Пераможцаў да "Мінск-Арэны" і назад
Беларусы паспяхова выступаюць на Кубку наймацнейшых спартсменаў па веласпорце
Пасля двух дзён спаборніцтваў гаспадары заваявалі 17 узнагарод у розных дысцыплінах
"Мінск-Арэна" прымае Кубак наймацнейшых спартсменаў па веласпорце
Напярэдадні беларускія веласіпедысты заваявалі тры залатыя, дзве сярэбраныя і дзве бронзавыя ўзнагароды
У Мінску прайшло маштабнае веласвята для ўсёй сям'і "Першы ровар"
Яркае і дынамічнае свята для ўсіх прыхільнікаў двухколавага транспарту
Беларуска Данілюк заваявала бронзу ў скрэтчы на юніёрскім ЧС па веласпорце
Спартсменка з Брэсцкай вобласці выйграла бронзу ў скрэтчы, уступіўшы толькі прадстаўніцам Амерыкі і Бельгіі
Велагоншчык Сяргей Шаўчэнка - пераможца агульнага заліку "Тура Беларусі"
Пераможцам заключнага этапу ў 144 км стаў Ілья Слесарэнка
Прамы эфір