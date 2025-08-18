Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ХакейФутболАдзінаборствыВалейболГандболАўтаспортТэніс

Веласпорт

1
30 мая ў Мінску пройдзе велакарнавал "Viva Ровар"

30 мая ў Мінску пройдзе велакарнавал "Viva Ровар"

Беларусы паспяхова выступаюць на Кубку наймацнейшых спартсменаў па веласпорце

Беларусы паспяхова выступаюць на Кубку наймацнейшых спартсменаў па веласпорце

"Мінск-Арэна" прымае Кубак наймацнейшых спартсменаў па веласпорце

"Мінск-Арэна" прымае Кубак наймацнейшых спартсменаў па веласпорце

У Мінску прайшло маштабнае веласвята для ўсёй сям'і "Першы ровар"

У Мінску прайшло маштабнае веласвята для ўсёй сям'і "Першы ровар"

Беларуска Данілюк заваявала бронзу ў скрэтчы на юніёрскім ЧС па веласпорце

Беларуска Данілюк заваявала бронзу ў скрэтчы на юніёрскім ЧС па веласпорце

Велагоншчык Сяргей Шаўчэнка - пераможца агульнага заліку "Тура Беларусі"

Велагоншчык Сяргей Шаўчэнка - пераможца агульнага заліку "Тура Беларусі"

1
Прамы эфір