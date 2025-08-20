3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Беларуска Данілюк заваявала бронзу ў скрэтчы на юніёрскім ЧС па веласпорце
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пераможныя навіны прыйшлі з Нідэрландаў, якія гэтымі днямі прымаюць юніёрскі чэмпіянат свету па веласпорце на трэку.
У стартавы дзень першынства наша Яна Данілюк адкрыла лік медалям у беларускай скарбонцы. Спартсменка з Брэсцкай вобласці выйграла бронзу ў скрэтчы, уступіўшы толькі прадстаўніцам Амерыкі і Бельгіі. Такім чынам, велагоншчыца палепшыла свой жа вынік у гэтай дысцыпліне, бо на нядаўна мінулым чэмпіянаце Еўропы яна была толькі пятай.
Планетарны форум у Нідэрландах працягнецца і 21 жніўня. Усяго за пяць спаборніцкіх дзён будуць разгуляны медалі ў 11 відах праграмы.