Беларуска Данілюк заваявала бронзу ў скрэтчы на юніёрскім ЧС па веласпорце

У стартавы дзень першынства наша Яна Данілюк адкрыла лік медалям у беларускай скарбонцы. Спартсменка з Брэсцкай вобласці выйграла бронзу ў скрэтчы, уступіўшы толькі прадстаўніцам Амерыкі і Бельгіі. Такім чынам, велагоншчыца палепшыла свой жа вынік у гэтай дысцыпліне, бо на нядаўна мінулым чэмпіянаце Еўропы яна была толькі пятай.