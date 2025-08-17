Глядзець анлайнПраграма ТБ
Велагоншчык Сяргей Шаўчэнка - пераможца агульнага заліку "Тура Беларусі"

Перамогай велагоншчыка Мінска Сяргея Шаўчэнкі завяршылася велашматдзёнка "Тур Беларусі". У 2025 годзе яна складалася з шасці этапаў, асноўная частка прайшла па дарогах Брэсцкай вобласці, а фінішавала ў Слоніме.

Пераможцам заключнага этапу ў 144 км стаў Ілья Слесарэнка. У актыве нашага юніёра 4 перамогі на асобных этапах і зялёная майка лепшага спрынтара ўсёй гонкі.

Не так даўно беларус выйграў бронзавы медаль чэмпіянату Еўропы. А 18 жніўня Ілья Слесарэнка разам з камандай адправіцца на юніёрскі чэмпіянат свету, першы старт - 21 жніўня.