У Мінску прайшло маштабнае веласвята для ўсёй сям'і "Першы ровар"

Любоў да спорту аб'ядноўвае. Самы сямейны велафестываль - "Першы ровар" - падвёў рысу пад сваім 4 сезонам. На працягу года маштабныя дзіцяча-юнацкія спаборніцтвы праходзілі ў кожным раёне сталіцы.

Пераможцы заездаў і сталі ўдзельнікамі фіналу, які прыняло ядро веладрома "Мінск-Арэны". Сотні хлопчыкаў і дзяўчынак ва ўзросце да 12 гадоў змагаліся ў фігурным ваджэнні, масавых заездах. Свае першыя крокі ў веласпорце зрабілі і зусім юныя ўдзельнікі ад 2 да 6 гадоў, паспаборнічаўшы на бегавелах.

"Першы ровар" стаў добрай велатрадыцыяй Беларусі. Кожны ўдзельнік атрымаў заслужаны падарунак.

