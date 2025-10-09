3.69 BYN
У Мінску прайшло маштабнае веласвята для ўсёй сям'і "Першы ровар"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Любоў да спорту аб'ядноўвае. Самы сямейны велафестываль - "Першы ровар" - падвёў рысу пад сваім 4 сезонам. На працягу года маштабныя дзіцяча-юнацкія спаборніцтвы праходзілі ў кожным раёне сталіцы.
Пераможцы заездаў і сталі ўдзельнікамі фіналу, які прыняло ядро веладрома "Мінск-Арэны". Сотні хлопчыкаў і дзяўчынак ва ўзросце да 12 гадоў змагаліся ў фігурным ваджэнні, масавых заездах. Свае першыя крокі ў веласпорце зрабілі і зусім юныя ўдзельнікі ад 2 да 6 гадоў, паспаборнічаўшы на бегавелах.
"Першы ровар" стаў добрай велатрадыцыяй Беларусі. Кожны ўдзельнік атрымаў заслужаны падарунак.