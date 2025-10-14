3.71 BYN
"Мінск-Арэна" прымае Кубак наймацнейшых спартсменаў па веласпорце
Барацьба на Кубку наймацнейшых спартсменаў па веласпорце на трэку працягваецца. Веладром "Мінск-Арэны" сабраў больш за100 лепшых прадстаўнікоў віду спорту з Беларусі і Расіі.
Напярэдадні беларускія веласіпедысты заваявалі тры залатыя, дзве сярэбраныя і дзве бронзавыя ўзнагароды. Усяго ж за 5 дзён атлеты разыграюць 20 камплектаў узнагарод.
Аляксандр Дараховіч, першы намміністра спорту і турызму Беларусі:
"Сумесна з Расійскай Федэрацыяй мы вызначылі віды спорту, па якіх праводзіцца Кубак наймацнейшых. Праведзены спаборніцтвы па 3 зімовых і 11 летніх відах спорту, у якіх прынялі ўдзел больш за 2 тыс. спартсменаў з 19 краін. Разлічваем убачыць выдатныя вынікі нашага рэзерву, які будзе прадстаўляць Беларусь на міжнароднай арэне. Такія спаборніцтвы праводзяцца для таго, каб падтрымаць форму нашых спартсменаў, выявіць лепшых".
16 кастрычніка на велатрэку вызначацца трыумфатары ў мужчынскім і жаночым скрэтчы. Таксама дзяўчаты паспрачаюцца за медалі гонкі на выбыванне, а хлопцы схвоснуцца ў кейрыне. Тэлеканал "Беларусь 5" пакажа прамую трансляцыю першынства - пачатак апоўдні.