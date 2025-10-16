Глядзець анлайнПраграма ТБ
Беларусы паспяхова выступаюць на Кубку наймацнейшых спартсменаў па веласпорце

Беларусы працягваюць паспяховае выступленне на хатнім Кубку наймацнейшых спартсменаў па веласпорце на трэку.

Веладром "Мінск-Арэны" гэтымі днямі прымае наймацнейшых гоншчыкаў нашай каманды і расійскай зборнай. Усяго каля 150 удзельнікаў.

Пасля двух дзён спаборніцтваў гаспадары заваявалі 17 узнагарод у розных дысцыплінах, 6 з якіх - вышэйшай спробы. 17 кастрычніка будуць разгуляны яшчэ чатыры ўзнагароды: сярод мужчын даведаемся лепшых у гонцы па ачках і гіце, а жанчыны вызначаць наймацнейшых у омніуме і спрынце.

За прамой трансляцыяй сачыце на тэлеканале "Беларусь 5" - пачатак у 12:00. Завершыцца турнір 19 кастрычніка.

