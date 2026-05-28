Че за?.. Названы имена причастных к атаке на автобус с детьми. Кто слил "Мадяра" и его подельников?

Следственный комитет Российской Федерации официально назвал исполнителей и заказчиков атаки беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Непосредственными исполнителями, по данным следствия, стали Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум. Заказчиками и теми, кто отдавал приказы, названы руководитель службы разведки СБУ Олег Иващенко и командир беспилотных систем Украины Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

Инцидент произошел на фоне активной информационной кампании, в которой украинские дроновые подразделения и связанные с ними блогеры продвигали нарратив о якобы существующих ретрансляторах на территории Беларуси.

Но больше всего поражает то, насколько быстро удалось вычислить причастных к этому чудовищному теракту. В подкасте "Че за?.." Александр Хоровец, Артем Строганов и Яна Менделева озвучили две возможные версии.

От расхитителя китайского кредита до заказчика теракта

Бровди, известный под позывным "Мадяр", - румын по национальности. До начала специальной военной операции он занимался обычным воровством. Вместе с подельниками разворовал 1,5 млрд долларов, выделенных Китаем Украине под зерновой кредит. Киев до сих пор выплачивает Пекину эти деньги. Скандал был масштабным, однако Бровди, по имеющимся данным, сумел "отмазаться".

Сегодня он активно ведет медийную войну: дает интервью, выкладывает ролики в TikTok и позиционирует себя как успешного командира дроновых сил. При этом его подразделения наносят удары по гражданской инфраструктуре - в том числе по обычным грузовикам, которые не перевозят дизтопливо, бензин или авиакеросин.

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Атака на автобус, где через большие окна было отчетливо видно, что в салоне находятся дети, на котором был четко виден белорусский номерной знак - ни что иное, как преднамеренный теракт, целью которого было втягивание Беларуси в конфликт.

"Флэш" - серый кардинал украинской БПЛА-среды

В этой истории есть еще один ключевой фигурант. О нем мало кто знает, и еще меньше о нем говорят. Это техноблогер и главный технарь всех беспилотных систем Украины с позывным "Флэш".

Его технические компетенции в сфере БПЛА оцениваются очень высоко. А если капнуть еще глубже, то открывается один интересный факт. Именно "Флэш" зимой 2025 года начал активно продвигать в своем Telegram-канале тезис о наличии ретрансляторов на юге Беларуси, ссылаясь на какой-то OSINT украинских журналистов. Но в этой ссылке про Беларусь не было ни одного слова. Запомним этот факт и двигаемся дальше.

"Мадяр" и "Флэш" - давние друзья. 26 января 2026 года "Флэш" официально стал заместителем "Мадяра" по беспилотным системам. И если "Мадяр" долгое время о Беларуси почти ничего не говорил, то "Флэш" уже с конца 2025 год целенаправленно в своих пабликах "крошил батон" на Беларусь. Со стороны все это выглядит как скоординированная ЦИПСО операция: два близких человека запустили информационную драматургию вокруг несуществующих ретрансляторов.

Артем Строганов: Вполне возможно, это только серединная фаза так называемой ЦИПСО-операции, и в ближайшее время стоит ожидать еще чего-то такого голословного, но эмоционально насыщенного и яркого news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbc1a9c9-cf12-4517-9735-ab6295209e5b/conversions/9645d840-995a-4dce-9bf4-9c3dcbc54687-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbc1a9c9-cf12-4517-9735-ab6295209e5b/conversions/9645d840-995a-4dce-9bf4-9c3dcbc54687-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbc1a9c9-cf12-4517-9735-ab6295209e5b/conversions/9645d840-995a-4dce-9bf4-9c3dcbc54687-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbc1a9c9-cf12-4517-9735-ab6295209e5b/conversions/9645d840-995a-4dce-9bf4-9c3dcbc54687-xl-___webp_1920.webp 1920w

При этом хотим обратить внимание на такой важный момент: технически российские дроны самодостаточны. В составе группы из 30 аппаратов 10 могут выполнять функции ретрансляторов, самостоятельно выбирая ротацию и позиционирование. Внешние ретрансляторы им не требуются.

Почему фамилии причастных стали известны так быстро

Быстрое установление имен исполнителей и заказчиков можно объяснить так: это либо высокопрофессиональная работа специальных подразделений, получивших приказ найти виновных любой ценой, либо внутренний слив информации от высокопоставленных украинских военнослужащих, которые осознали всю чудовищность удара по автобусу с детьми.

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В Украине существуют две параллельные структуры:

медийная армия - блогеры, техноблогеры и хайперы (типа "Мадяра" и "Флэша"), пришедшие в дроновые подразделения ради хайпа, денег и политического капитала;

- блогеры, техноблогеры и хайперы (типа "Мадяра" и "Флэша"), пришедшие в дроновые подразделения ради хайпа, денег и политического капитала; реальная армия - кадровые офицеры и рядовые военнослужащие, которые воюют в болотах, степях и лесах.

Первые активно пиарятся на атаке на белорусских детей. Вторые понимают, что ситуация на поле боя ухудшается: украинские "фортеции" заканчиваются, до Днепра осталось всего ничего, а Россия завоевывает все больше территорий. И именно у реальных военных - тех, кто на передовой, а не дома на диване, - сохраняется понимание недопустимости ударов по детям.

Чудовищный теракт и вопрос ответственности

Атака на автобус в Брянской области, где операторы дронов при высококачественной оптике не могли не видеть, что у автобуса белорусские номера и что в нем едут дети, - это чудовищный акт терроризма. Те, кто отдавал приказ, зная, что в салоне находятся дети, и кто целенаправленно стрелял по детям, должны за это ответить.

Быстрое раскрытие имен исполнителей и заказчиков показывает, что даже в условиях информационной войны подобные преступления не остаются безнаказанными. Дальнейшее развитие событий, включая возможные новые информационные вбросы со стороны "Мадяра" или "Флэша", позволит понять, в каком направлении продолжится эта ЦИПСОшная кампания.