Авдонин: Принятие директивы направлено на повышение эффективности госуправления

От этого зависит реализация многих проектов: и инвестиционных, и в сфере улучшения качества жизни в регионах для наших граждан. И как результат, естественно, требуется очень хорошая слаженность всех органов власти. Повышение эффективности всей системы управления для того, чтобы те задачи, те проекты, которые определены в рамках социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет, были реализованы в максимально короткие сроки и не приводили к потере времени или к потере наших бюджетных денег. Поэтому, конечно же, сейчас пришло время к новым управленцам, крайне эффективным, с очень слаженной системой управления временем, управления ресурсами, потому что иначе мы можем проиграть.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований