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БЗМП в год выпускает 4 млрд таблеток: почему Беларусь делает ставку на свои медпрепараты
Фармацевтическая отрасль в Беларуси находится в числе стратегических. За последние годы страна не только укрепила внутренний рынок лекарств, но и усилила свои позиции на внешних площадках - налажены поставки в Саудовскую Аравию, Катар, Гану, Россию и другие страны.
Сегодня вопрос лекарственного суверенитета рассматривается как один из важных элементов национальной безопасности страны. В первую очередь предусматривается возможность самостоятельно обеспечивать население жизненно важными препаратами, но в том числе и делать ставку на экспорт. Беларусь шаг за шагом формирует собственный фармацевтический щит от лекарств для домашней аптечки до высокотехнологичных онкопрепаратов.
Все больше препаратов рождается и проходит весь путь производства внутри страны. ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" - флагман. Только цех по производству порошков для инъекций производит порядка 30 млн флаконов ежегодно. После процесса фасовки препараты поступают в больницы, поликлиники, на полки аптек.
Факт
Среднегодовой объем фармпроизводства только на борисовском заводе составляет 4 млрд таблеток, 200 млн капсул, 300 млн ампул с инъекционными растворами.
Эльвира Соколовская, начальник цеха Борисовского завода медпрепаратов:
"В цехе производится продукция, реализующаяся в Республике Беларусь, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Стерильная рассыпка антибиотиков во флаконы включает в себя процессы подготовки и непосредственно само производство, упаковку и маркировку. Подготовка для стерильной фасовки достаточно сложная, многочасовая. Она включают в себя подготовку помещений и первичную упаковку".
Только за последние 5 лет в стране разработано и освоено несколько сотен новых лекарственных средств, закрывающих ключевые потребности системы здравоохранения. Акценты сделаны на препараты, помогающие бороться с онкозаболеваниями. По статистике, наиболее распространенные онкопатологии сейчас - рак предстательной и молочной желез, рак легкого, колоректальный рак. И с этим борется не только медицина, но и фармацевтика. Это стратегически важное направление. Инвестиции в наукоемкие разработки продолжаются. Кроме того, речь идет и о самостоятельном выпуске критически важных молекул.
Гендиректор РУП "Белмедпрепараты" Александр Жадан отметил, что существенную долю в объеме отгрузки занимают онкологические препараты. С учетом рынка Республики Беларусь и стран экспорта это около 30 %. Кстати, все препараты зарегистрированы в соответствии с требованиями законодательства, что гарантирует их качество и клиническую эффективность, вместе с тем они доступны по цене. Пока в портфеле производства насчитывается 32 препарата.
Всего объем производства фармпродукции исключительно на Белмедпрепаратах за 2025 год составил более 416 млн белорусских рублей. Для внутреннего рынка белорусские лекарства являются вопросом доступности и импортозамещения. Ведется работа совместно с коллегами и из других стран, в частности, из Кореи, Китая и Индии.
Андрей Гринкевич, заместитель гендиректора РУП "Белмедпрепараты":
"Находимся на новом участке по упаковке готовой продукции, пока он в стадии пусконаладки и не работает. Проводятся квалификационные работы на оборудовании. С китайскими коллегами тестируем оборудование по всем его техническим характеристикам. Здесь будет происходить нанесение этикетки на флакон, переменных данных на этикетку".
География поставок расширяется. В денежном выражении фармацевтическая отрасль Беларуси в год приносит миллиарды долларов. Параллельно ведется работа по выходу на новые рынки. Серьезное внимание уделяется качеству и безопасности продукции.
Как подчеркнул заместитель гендиректора РУП "Белмедпрепараты" Сергей Марченко, все стадии разработки и производства жестко регламентированы и выполняются по соответствующим планам и регламентам. Например, разработка лекарственного препарата начинается с выбора препарата, который будет интересен населению, стране и необходим в плане импортозамещения. "Происходит разработка методик контроля качества для подтверждения качества лекарственного препарата на всех стадиях его не только создания, но и последующего производства", - добавил он.
В портфелях белорусских предприятий имеются сотни наименований препаратов - от самых востребованных дженериков до оригинальных и инновационных разработок.
Юрий Походня, гендиректор РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром":
"В системе здравоохранения Республики Беларусь создана аналитическая лаборатория, позволяющая проводить биоэквалентные клинические испытания, доказывающие полную аналогию белорусских воспроизведенных препаратов, так называемых дженериков, к их оригинальным препаратам. Для этого у нас создана клиническая база в учреждении Национальной антидопинговой лаборатории".
Белорусская фармацевтика сейчас является одной из опор системы здравоохранения и важным сектором экономики, который активно наращивает производство и экспорт. За последний год были налажены поставки в Саудовскую Аравию, Катар, в страны Африки, Зимбабве. Но на этом не остановятся, в дальнейшем будут работать над завоеванием новых рынков и поставкой доступных качественных препаратов.
Фармацевтическая отрасль Беларуси все заметнее работает в логике высоких технологий и глобального рынка. Экспортные контракты и инновационные разработки становятся не бонусом, а обязательной частью стратегии развития.
Главное фото: freepik.com