Более 180 коров погибло в Докшицком районе

"Сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями выявлен факт служебной халатности. Установлено, что 42-летний директор и 68-летний его заместитель не организовали надлежащий контроль за оптимизацией работы на предприятии", - сказал представитель УВД.