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Более 180 коров погибло в Докшицком районе
Сотрудники БЭП Витебщины выявили факты грубых нарушений условий содержания поголовья на одном из сельхозпредприятий Докшицкого района, сообщил журналистам заместитель начальника УБЭП УВД области Александр Парахневич.
"Сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями выявлен факт служебной халатности. Установлено, что 42-летний директор и 68-летний его заместитель не организовали надлежащий контроль за оптимизацией работы на предприятии", - сказал представитель УВД.
По его словам, предварительно установлено, что ветеринарный врач не оказывал своевременно лечение животным, а зоотехник не формировал необходимый рацион питания для отдельных возрастных групп крупного рогатого скота.
Фото: Sputnik / Виктор Веткин