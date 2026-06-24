12 лет интеграции: как Форум регионов Беларуси и России превратился в драйвер экономического роста

"БелЭкспо" встречает гостей - выставка обещает быть яркой и хлебосольной, как это умеют делать в Союзном государстве. Уже в субботу, 27 июня, экспозиция будет доступна для всех желающих: можно будет и с промышленными достижениями ознакомиться, и, конечно, вкусные новинки попробовать. Но это в выходные, а пока, на старте Форума регионов, площадка доступна исключительно для официальных и бизнес-делегаций.

XIII Форум регионов Беларуси и России принимают одновременно Минск и центральный регион. В первый день, 24 июня, работа будет выстроена по тематическим секциям.

Географически они распределены по всей области, причем организаторы постарались сделать так, чтобы каждый район отвечал за свою сильную сторону.

Например, о развитии сельского хозяйства будут говорить на площадке агрокомбината "Дзержинский", а диалог о тесной связи культуры и туризма примет, конечно, Несвиж.

Форум регионов - хорошая возможность показать все лучшее, что есть в стране. Например, индустриальный парк "Великий камень", хоть проект белорусско-китайский, место для союзного диалога с коллегами из России здесь тоже обязательно найдется, причем сразу в двух локациях. Так, Центр исследований и развития примет заседание торгово-промышленных палат двух стран - это ключевое событие для бизнеса. А конференц-зал станет площадкой для обсуждения вопросов технологического суверенитета Союзного государства.

Еще из заметного - 25 июня Молодечно примет первое заседание совместного Комитета по стандартизации и качеству. Его создание - решение президентов двух стран. В поле зрения Комитета будет прежде всего продукция со статусом "Товар Союзного государства" (его впервые присвоят уже 26 июня, еще до начала главного события - пленарного заседания).

График форума расписан буквально по минутам, но все это инвестиция в будущий экономический эффект.

Наталья Якубицкая, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Даже подписание соглашений невозможно - это работа, которая проводится на протяжении года между форумами. Мы созваниваемся с нашими коллегами, парламентариями, обсуждаем, рассказываем о том, какой потенциал есть у наших регионов, есть ли у нас точки взаимодействия. И вот тогда мы выходим уже на определенный уровень, принимаем решение: нам необходимо это подписание для того, чтобы мы и нашу экономику развивали, и парламентские взаимоотношения".

Наталья Якубицкая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/592384b2-46be-43f9-a727-1be01fee7c03/conversions/4383dd0d-6463-4ce9-9df7-2f3caa7f2789-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/592384b2-46be-43f9-a727-1be01fee7c03/conversions/4383dd0d-6463-4ce9-9df7-2f3caa7f2789-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/592384b2-46be-43f9-a727-1be01fee7c03/conversions/4383dd0d-6463-4ce9-9df7-2f3caa7f2789-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/592384b2-46be-43f9-a727-1be01fee7c03/conversions/4383dd0d-6463-4ce9-9df7-2f3caa7f2789-xl-___webp_1920.webp 1920w

Первый Форум регионов Беларуси и России прошел 12 лет назад, символично - в Минске. Конечно, тогда цифры и по участникам, и по контрактам были куда скромнее. Затем встречи прошли в Сочи, Москве, Могилеве, Гродно и Уфе.

За эти годы имидж форума становился все крепче, руководители всех уровней со всего Союзного государства убедились: региональные связи работают, экономика растет.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Каждый год, каждый новый форум демонстрирует высокую динамику. Но самое главное - это результаты в экономике. Экономика - это количество торговых контрактов, от которых зависят заработная плата, создание новых видов продукции, импортозамещение и договора между регионами. Ведь наиболее короткий путь успешного сотрудничества - это работа с регионами".