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12 лет интеграции: как Форум регионов Беларуси и России превратился в драйвер экономического роста
"БелЭкспо" встречает гостей - выставка обещает быть яркой и хлебосольной, как это умеют делать в Союзном государстве. Уже в субботу, 27 июня, экспозиция будет доступна для всех желающих: можно будет и с промышленными достижениями ознакомиться, и, конечно, вкусные новинки попробовать. Но это в выходные, а пока, на старте Форума регионов, площадка доступна исключительно для официальных и бизнес-делегаций.
XIII Форум регионов Беларуси и России принимают одновременно Минск и центральный регион. В первый день, 24 июня, работа будет выстроена по тематическим секциям.
Географически они распределены по всей области, причем организаторы постарались сделать так, чтобы каждый район отвечал за свою сильную сторону.
Например, о развитии сельского хозяйства будут говорить на площадке агрокомбината "Дзержинский", а диалог о тесной связи культуры и туризма примет, конечно, Несвиж.
Форум регионов - хорошая возможность показать все лучшее, что есть в стране. Например, индустриальный парк "Великий камень", хоть проект белорусско-китайский, место для союзного диалога с коллегами из России здесь тоже обязательно найдется, причем сразу в двух локациях. Так, Центр исследований и развития примет заседание торгово-промышленных палат двух стран - это ключевое событие для бизнеса. А конференц-зал станет площадкой для обсуждения вопросов технологического суверенитета Союзного государства.
Еще из заметного - 25 июня Молодечно примет первое заседание совместного Комитета по стандартизации и качеству. Его создание - решение президентов двух стран. В поле зрения Комитета будет прежде всего продукция со статусом "Товар Союзного государства" (его впервые присвоят уже 26 июня, еще до начала главного события - пленарного заседания).
График форума расписан буквально по минутам, но все это инвестиция в будущий экономический эффект.
Наталья Якубицкая, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Даже подписание соглашений невозможно - это работа, которая проводится на протяжении года между форумами. Мы созваниваемся с нашими коллегами, парламентариями, обсуждаем, рассказываем о том, какой потенциал есть у наших регионов, есть ли у нас точки взаимодействия. И вот тогда мы выходим уже на определенный уровень, принимаем решение: нам необходимо это подписание для того, чтобы мы и нашу экономику развивали, и парламентские взаимоотношения".
Первый Форум регионов Беларуси и России прошел 12 лет назад, символично - в Минске. Конечно, тогда цифры и по участникам, и по контрактам были куда скромнее. Затем встречи прошли в Сочи, Москве, Могилеве, Гродно и Уфе.
За эти годы имидж форума становился все крепче, руководители всех уровней со всего Союзного государства убедились: региональные связи работают, экономика растет.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Каждый год, каждый новый форум демонстрирует высокую динамику. Но самое главное - это результаты в экономике. Экономика - это количество торговых контрактов, от которых зависят заработная плата, создание новых видов продукции, импортозамещение и договора между регионами. Ведь наиболее короткий путь успешного сотрудничества - это работа с регионами".
По меркам истории Союзное государство совсем молодое - ему еще нет и 30 лет. Однако за это время Беларусь и Россия стали гораздо сильнее, а все потому, что вместе. Форум регионов призван еще раз громко рассказать о единстве двух стран на весь мир.