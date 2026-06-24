В Минске 25 июня стартует IV Международный антифашистский конгресс

Пока в ряде западных стран правящие элиты возрождают идеи нацизма, в эти дни в Минске ясно подчеркнута значимость сохранения мирного неба.

Стартует IV Международный антифашистский конгресс, который объединит 36 стран.

Прокуратора, архивы, музеи продолжают открывать страшные страницы преступлений на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны, где трагедия граничит с нечеловечной жестокостью.

По подсчетам, на территории Беларуси погибли около 3 млн человек, уничтожено почти 13 тыс. деревень, 290 из которых повторили судьбу Хатыни. С каждым годом их все больше: в расследованиях меняют подходы, оценивается материальный ущерб.

Факт Учитывают не только погибших, но и нерожденных детей. К примеру, к 2020 году население страны могло составлять около 17 млн человек.

Так, темы борьбы с идеями нацизма, укрепления международной безопасности и сохранения исторической памяти легли в основу IV Международного антифашистского конгресса. Среди приглашенных - ветераны Великой Отечественной войны и бывшие узники концлагерей. Первые мероприятия пройдут уже 25 июня. Участники конгресса посетят Храм-памятник в честь Всех Святых в Минске, где возложат цветы.

Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, доцент:

"История лежит в основе любой идеологии, а идеология - это основа политики. Огромное значение имеет победа в Великой Отечественной войне. Ведь если бы не подвиг многонационального советского народа, не было бы ни белорусского народа, ни белорусского государства - точно так же, как и в других советских республиках. У нас приняты законы о недопущении реабилитации нацистов и их пособников, закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Кроме того, с 2022 года действует Республиканский совет по исторической политике при Администрации Президента Республики Беларусь".

Вячеслав Данилович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5840b94-1ce3-485d-a647-d51c3401b630/conversions/0a1902d9-76af-41e8-a568-cfadc55e4465-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5840b94-1ce3-485d-a647-d51c3401b630/conversions/0a1902d9-76af-41e8-a568-cfadc55e4465-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5840b94-1ce3-485d-a647-d51c3401b630/conversions/0a1902d9-76af-41e8-a568-cfadc55e4465-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5840b94-1ce3-485d-a647-d51c3401b630/conversions/0a1902d9-76af-41e8-a568-cfadc55e4465-xl-___webp_1920.webp 1920w