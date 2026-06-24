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В Минске 25 июня стартует IV Международный антифашистский конгресс
Пока в ряде западных стран правящие элиты возрождают идеи нацизма, в эти дни в Минске ясно подчеркнута значимость сохранения мирного неба.
Стартует IV Международный антифашистский конгресс, который объединит 36 стран.
Прокуратора, архивы, музеи продолжают открывать страшные страницы преступлений на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны, где трагедия граничит с нечеловечной жестокостью.
По подсчетам, на территории Беларуси погибли около 3 млн человек, уничтожено почти 13 тыс. деревень, 290 из которых повторили судьбу Хатыни. С каждым годом их все больше: в расследованиях меняют подходы, оценивается материальный ущерб.
Факт
Учитывают не только погибших, но и нерожденных детей. К примеру, к 2020 году население страны могло составлять около 17 млн человек.
Так, темы борьбы с идеями нацизма, укрепления международной безопасности и сохранения исторической памяти легли в основу IV Международного антифашистского конгресса. Среди приглашенных - ветераны Великой Отечественной войны и бывшие узники концлагерей. Первые мероприятия пройдут уже 25 июня. Участники конгресса посетят Храм-памятник в честь Всех Святых в Минске, где возложат цветы.
Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, доцент:
"История лежит в основе любой идеологии, а идеология - это основа политики. Огромное значение имеет победа в Великой Отечественной войне. Ведь если бы не подвиг многонационального советского народа, не было бы ни белорусского народа, ни белорусского государства - точно так же, как и в других советских республиках. У нас приняты законы о недопущении реабилитации нацистов и их пособников, закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Кроме того, с 2022 года действует Республиканский совет по исторической политике при Администрации Президента Республики Беларусь".
Как отмечают эксперты, Антифашистский конгресс - это еще и о будущем: о войне, которая ведется в информационном пространстве, на поле исторических баталий. Одна из ключевых задач сегодня - предотвратить попытки фальсификации истории.