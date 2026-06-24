Не помешает ли конфликт Киева и Варшавы евроинтеграции Украины? Смотрите в проекте "Блиц"

Дипломатический спор на тему военной исторической памяти и националистической символики вылился в обмен недружественными жестами между Варшавой и Киевом.

Глава Польши Навроцкий решил отозвать у Зеленского орден Белого орла. Украина ответила массовым отказом от польских наград и обвинениями в подыгрывании Москве.

Не станут ли исторические споры политическим барьером для Варшавы, а для Киева - тормозом в стремлении к евроинтеграции? Смотрите в выпуске авторской программы "Блиц". Новая геополитическая партия - 25 июня в 19:30 на "Первом информационном".